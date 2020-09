Corona-Fall an der Gesamtschule Geldern : Ab Dienstag wieder Unterricht an der Gesamtschule

Dienstag ist wieder Unterricht an der Gesamtschule Geldern. Foto: Adrian Terhorst/ath

(RP) Nach dem bestätigten Corona-Fall an der Gelderner Gesamtschule wird der Schulbetrieb für die meisten Schüler am Dienstag wieder wie gewohnt aufgenommen, teilt die Stadt Geldern mit. Am Montag war die Gesamtschule nach vorheriger Rücksprache mit der Stadt Geldern als Schulträger wegen des bestätigten Corona-Verdachtsfalls geschlossen geblieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die unmittelbaren Kontaktpersonen (Kontaktpersonen der „Kategorie I“) der positiv getesteten Person - also Schüler und Lehrer - wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die betroffenen Schüler und Lehrer, die in Geldern wohnen, wurden von der Stadt Geldern informiert. Die übrigen betroffenen Personen unter anderem durch das Kreisgesundheitsamt. Testungen für die betroffenen Kontaktpersonen wurden vom Kreis Kleve organisiert.

Für die Familienmitglieder der Personen, die in Quarantäne sind, gilt die 14-tägige Quarantäne nicht. Dies wäre erst der Fall, wenn in der Familie ebenfalls ein eigenes positives Corona-Testergebnis vorliegt und die anderen Familienmitglieder dadurch zur „unmittelbaren Kontaktperson“ werden.