Am Dienstag wieder Schulbetrieb : Coronafall an der Don-Bosco-Schule in Geldern

Kontaktpersonen der betroffenen Lehrkraft sollen gestestet werden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Geldern Die Don-Bosco-Schule in Geldern wurde am Montag vorsichtshalber geschlossen, nachdem eine Corona-Infektion im Kollegium bestätigt worden war. Am Dienstag soll die Förderschule wieder öffnen und regulären Schulbetrieb anbieten, gibt Regina Henke, kommisarische.

