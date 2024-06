Von Issum auf den Kirchentag Engagement mit ganz viel Herzblut

Gelaufen wurde am Bistumsstand für einen guten Zweck. Jeden gelaufenen Kilometer sponsort Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp mit zehn Euro. Wofür das Geld eingesetzt wird, entscheiden die Läufer selbst, die Wahl haben sie zwischen Bistumsprojekten in Liwiw in der Ukraine, im Partnerbistum Obidos in Brasilien oder in Kigali in Ruanda. „Was den Katholikentag ausmacht, das sind Begegnungen und Gespräche“, sagt die Ehrenamtliche, die sich nicht nur im Diözesankomitee, sondern auch im Diözesanrat und als Vertreterin des Bistums Münster im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) engagiert. Daneben ist sie seit 25 Jahren Pfarreiratsvorsitzende in St. Anna in Issum-Sevelen. „Am Freitag hatte ichein tolles Erlebnis“, erzählt sie. Ein Pfarrer haben sie mit jemandem verwechselt, daraus habe sich ein dreiviertelstündiges Gespräch ergeben. „Mir gefällt der Katholikentag sehr gut“, sagt sie. „Erfurt ist eine tolle Stadt.“ Eines ihrer Highlights war die Eröffnungsveranstaltung. Die sei lebendig und schwungvoll gewesen. Auch ein Flammenkreuz, dass 300 Schülerinnen und Schüler auf den Domstufen des Erfurter Doms gestellt haben, habe ihr sehr gut gefallen.