Konrad Klein aus Herongen Ein Leben für den Fußball

Als Rahn aus dem Hintergrund schießen könnte, schießt und trifft, beschließt Konrad „Conny“ Klein: Das will ich auch mal machen. Es ist der 4. Juli 1954. Der damals neunjährige Junge aus Geldern sitzt in der Kneipe „Zum Ochsenkopf“ auf der Hartstraße und schaut auf einen Fernseher. Dort läuft das WM-Finale zwischen Deutschland und Ungarn – und die ganze Nation versammelt sich, um das Endspiel schauen zu können. „Die wenigsten hatten damals ein Fernsehgerät zu Hause, die ganze Nachbarschaft schaute das Spiel in der Kneipe.“