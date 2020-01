Kultstück in Kevelaer : „Dinner for one“ neu interpretiert

Die Comödie Dresden will das Publikum mit einer Neuinterpretation von „Dinner for One“ überraschen. Foto: Veranstalter. Foto: Veranstalter

Kevelaer Das Silvester-Kultstück wird am 21. Januar im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer aufgeführt.

Zum 56. Mal jährt sich das „Dinner for One“ im deutschen Fernsehen. Der legendäre Sketch hat längst nicht nur Kultstatus erreicht, sondern schaffte es als „weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion“ sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Da ist es kein Wunder dass sich das Stadtmarketing-Team überzeugen ließ, das Kultstück als Komödie von René Heinersdorff – dem Kevelaerer Publikum durch einige Aufführungen gut bekannt – zu verpflichten. Am Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr überrascht die Comödie Dresden die Besucher im Konzert- und Bühnenhaus mit „Dinner for One“, einer ganz besonderen Hommage an diese Perle der Fernsehgeschichte, und interpretiert den Kult ganz neu.