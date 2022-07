Comic-Workshop in der Öffentlichen Bücherei Geldern : Kinder zeichnen eine neue bunte Comic-Welt

Geldern Sieben Jungen und Mädchen machten mit bei einem Workshop in der Gelderner Bücherei. Björn Berenz leistete ihnen Hilfestellung. Der gebürtige Koblenzer empfahl den Teilnehmern für ihre Comics ein Happy End, „weil die Leser mit den Helden mitfiebern“.

Dass diese Empfehlung auch wirklich nur als solche verstanden wurde, zeigte sich bei der Abschlusspräsentation in der Bücherei. Vorgegeben waren für eine Übung die Elemente „Burg“, „Prinzessin“ und „Roboter“. Daraus machten die Acht- bis 13-Jährigen unter anderem diese aus drei Bildern bestehenden Geschichten: Die Prinzessin singt ein Lied der Roboter bringt sie um und zieht in die Burg. Oder: Der Roboter schneidet die Prinzessin in Stücke und sprengt die Burg mit einer Atombombe. „Die Kinder fanden eine Geschichte ohne Happy End tiefgründiger“, erklärte Berenz den Besuchern der Präsentation.

Camille hat ihre Geschichte „Die bunte Welt“ genannt, in der Anne mit ihrer Lebensfreude die Welt bunt macht. Evas „Ein Fall für die Drillinge“ handelt von drei Mädchen, die auf einer Insel auf ihren Feind treffen, der ein Mädchen entführt, dann aber in die Falle tappt, die die beiden anderen ihm stellen. Philip zeichnete „Die 5 Freunde und der Betrug im Hotel“. In Sonjas Geschichte „Die gefährliche Weltreise“ rettet ein Junge bedrohte Tiere. Rufus hat sich „Die Keks-Invasion“ ausgedacht, wo ein missglücktes Experiment Piranha-Kekse zum Leben erweckt. Um einen „Super-Keks“ geht es in dem Comic von Christoph. Und weit in die Zukunft blickt Ben in der Science-Fiction-Story „The Freelander“. Er stellt dar, wie Geldern in 100 Jahren aussieht, nachdem ein Atomkrieg gewütet hat.