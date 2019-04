Kabarett : Faisal Kawusi spielt mit Vorurteilen

Geldern Faisal Kawusi kommt mit seinem Programm „Anarchie“ nach Geldern. Er gastiert in der Lise-Meitner-Aula am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr. Eintrittskarten sind ab 28,59 Euro erhältlich.

In seinem zweiten Programm erzählt Faisal anschaulich von den zahlreichen Vorurteilen, mit denen das Comedy-Schwergewicht konfrontiert wird. Wie sieht der Alltag eines Afghanen in Deutschland aus? Mit welchen Klischees muss er sich immer wieder auseinandersetzen? Das alles und noch viel mehr erzählt er mit einer großen Portion schwarzem Humor. So, wie es nur jemand kann, der all dies am eigenen großen Leib erfahren hat. Lustig, selbstironisch, liebenswürdig und ziemlich frech.