Clivia bietet Corona-Tests am Bahnhof an : Nieukerk bekommt ein weiteres Testzentrum

Blick in das neue Testzentrum von Clivia in Nieukerk. Foto: Clivia

Nieukerk In Nieukerk können Menschen aus dem Kreis Kleve sich einmal die Woche kostenlos im Clivia-Testzentrum testen lassen. Clivia startet das Testzentrum in Kooperation mit der iKOM-Beratung GmbH an der Mittelstraße 6 im alten Bahnhofsgebäude

In Nieukerk gibt es eine weitere Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen. Neben dem Testzentrum der Gemeinde, der Marien-Apotheke und der DLRG Kerken Landgasthaus Wolters an der Sevelener Straße 15 gibt es jetzt auch Test wenige Meter weiter im Bahnhof. „Wir wollen mit anpacken, um die Pandemie zu bekämpfen“, so Clivia-Geschäftsführer Christian Nitsch. „Und das machen wir nicht nur in Kleve, sondern auch in Nieukerk.“ Ab der kommenden Woche können Menschen aus dem Kreis Kleve sich einmal die Woche kostenlos im Testzentrum in Nieukerk testen lassen. „Der Bedarf ist da und kann nicht allein von Drive-in-Stationen und Apotheken abgedeckt werden“, so Nitsch zu seinen Beweggründen. „Wir werden mit unseren Fachkräften aus der Pflege ein qualitativ hochwertiges Angebot schaffen, damit die Menschen sich unkompliziert und schnell testen lassen können“, ergänzt er.

Clivia startet das Testzentrum in Kooperation mit der iKOM-Beratung GmbH. Ab Samstag 10 Uhr öffnet das Testzentrum in Nieukerk an der Mittelstraße 6 im alten Bahnhofsgebäude. „Hier können Tests auch ohne Voranmeldung durchgeführt werden. Es sind inzwischen vier Schnellteststraßen eingerichtet und die Kapazität kann noch ausgebaut werden“, so iKOM Geschäftsführer Bernie Kuhnt. Wer nicht auf gut Glück vorbeikommen möchte, der kann sich vorab telefonisch unter 02833 601197 einen Testtermin reservieren. Zukünftig ist die Anmeldung auch digital über die Webseite möglich: www.clivia-gruppe.de/testzentrum

Das Testergebnis und die entsprechende Bescheinigung werden im Anschluss direkt vor Ort ausgestellt und können auf Wunsch noch digital übermittelt werden. Wichtig zu wissen: Der Schnelltest wird jedoch nicht an Personen mit grippeähnlichen Symptomen durchgeführt. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, wird ein Termin für einen PCR-Test mit kooperierenden Ärzten vermittelt und der positiv Getestete über die dann eintretenden Quarantänebestimmungen informiert.