Gelderner Klinik im Stern-Ranking Clemens-Hospital ist gut zu Pflegekräften

Das Clemens-Hospital in Geldern wurde vom „Stern“ als guter Arbeitgeber für Pflegekräfte befunden. Bewertet wurden das Krankenhaus in den Kategorien: medizinische Qualität, berufliche Perspektiven, Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Finanzen/Vergütung. In den letzten drei schnitt das Krankenhaus mit der Note „sehr gut“ ab. Pflegedirektor Christian Lanz freut sich über das Ergebnis. „Andererseits“, sagt er, „ist es eine Bestätigung für die Arbeit, die wir hier leisten. Wir stecken viel Zeit und Enthusiasmus in den Pflegedienst.“