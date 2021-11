Clemens-Hospital erklärt Medizin und Pflege einfach : Podcast blickt hinter die Kulissen des Gesundheitswesens

Geldern Dr. Dalibor Bockelmann führt regelmäßig Gespräche mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen. Der neueste Beitrag beschäftigt sich mit der Kinderschutzambulanz.

Kinder in Geldern : Geburtshoch in Geldern

Auch das Thema Krankenhausfinanzierung wurde bereits beleuchtet. Gemeinsam mit dem Arzt und Krankenhausbetriebswirt Dr. Heinz-Georg Kaysers diskutiert Dalibor Bockelmann über Ursachen für die bundesweite Schieflage in der Krankenhauslandschaft und mahnt notwendige Änderungen an. In Vorbereitung sind die Themen Künstliche Intelligenz in der Medizin und Gesundheits-Apps. Es lohnt sich also dran zu bleiben.