Tag der Ernährung in Geldern Was es mit dem Blutbild auf sich hat

Neben einer Ausstellung und Informationsmaterial zum Thema „Laborwerte“ in der Empfangshalle, informieren Carina Segger sowie ihre Kollegin, die Ernährungswissenschaftlerin Chiara-Sophie Wehling, auch persönlich in der Zeit von 10 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr rund um das Thema Laborwerte und stehen für Fragen zur Verfügung. „Wir erklären, was Laborwerte sind, was es mit dem kleinen und großen Blutbild auf sich hat, geben Informationen zu Blutdruck, Cholesterin und Diabetes. Wir zeigen, wie sich durch eine Ernährungsumstellung Werte verbessern lassen“, so Carina Segger.