Aktion zu bundesweiten Herzwochen Clemens-Hospital bietet Schutz vor Herzstillstand

Die bundesweiten Herzwochen stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“ – ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft. Experten gehen von 65.000 Fällen pro Jahr aus. Die Ursache ist meist eine koronare Herzkrankheit. „Dabei handelt es sich um eine Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße. Der Herzmuskel kann so nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. In der Folge droht eine Herzinsuffizienz, also eine Herzschwäche. Erste Anzeichen können Kurzatmigkeit und ein Engegefühl in der Brust sein“, erklärt Franz Kalscheur.