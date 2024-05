Welt-Zöliakie-Tag Glutenunverträglichkeit als Ursache für Bauchschmerzen bei Kindern

Die Symptome einer Glutenunverträglichkeit sind vielfältig. „Sie reichen von unspezifischen Beschwerden wie Müdigkeit und Konzentrationsstörungen bis hin zu Symptomen, die aus dem Magen-Darm-Trakt stammen, wie Durchfall und Bauchschmerzen“, sagt Karsten Thiel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St.-Clemens-Hospital Geldern. Der Welt-Zöliakie-Tag am 16. Mai will auf die Erkrankung aufmerksam machen.