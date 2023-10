St. Clemens-Hospital in Geldern Wachwechsel in der Radiologie – Auf Cordula Dohmen folgt André Marcel Kremer

Launige Lieder mit neuen Texten widmete Heino Tiskens den beiden Ärzten. Kremer machte er kurzerhand zum Doktor, weil das textlich einfach besser passe. Für Cordula Dohmen sang er Abbas „Thank You for the Music“. Wenn sie demnächst in der Eifel sich Haus und Klavier widme, würde er gern Klavierstunden bei ihr nehmen. Cordula Dohmen selbst verabschiedete sich mit ihrem trockenen Humor. Wie ihr Nachfolger wollte sie zunächst auch einen anderen Weg gehen und Internistin werden. Doch dann sei sie halt „Krankenhaus-Fotografin“ geworden. Allen Rednern dankte sie, dass niemand sie als Urgestein bezeichnet. Das wollen wir dann an dieser Stelle auch nicht tun.