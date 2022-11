Zertifizierung als Traumazentrum : Bei einem Unfall gut versorgt

Geldern Das Gelderner St.-Clemens-Hospital spielt als lokales Traumazentrum eine wichtige Rolle für die Schwerverletztenversorgung in der Region.

„Nach einem Sturz aus größerer Höhe oder einem Verkehrsunfall ist das tatsächliche Ausmaß der erlittenen Verletzungen nicht immer sofort erkennbar. Daher erfolgt in den geeigneten Krankenhäusern die Diagnostik und Therapie nach einem festgelegten Schema. So ist gewährleistet, dass keine Verletzungen durch Fehleinschätzung des Untersuchers übersehen werden“, erklärt Michael Rogalski, leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie , Unfall- und Handchirurgie. Diese Krankenhäuser werden von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zertifiziert und regelmäßig geprüft. In ihrer Gesamtheit bilden sie ein flächendeckendes, bundesweites Traumanetzwerk. Im Süden des Kreises Kleve übernimmt das Clemens-Hospital Geldern die lebensrettende Erstversorgung.

In der Regel werden die Patientinnen und Patienten vom Rettungsdienst schon am Unfallort vom Notarzt in der Notaufnahme angemeldet. In der Klinik wird der Unfallverletzte dann an das Team des sogenannten Schockraums übergeben. Was dann folgt, ist ein bis in die kleinsten Schritte vorgegebener Behandlungsablauf. „Was formal klingt, rettet Leben“, sagt Rogalski. „Denn durch den definierten Prozess wird sichergestellt, dass ohne Zeitverzögerung eine prioritätenorientierte Diagnostik und Behandlung erfolgt. Begonnen wird deshalb mit der Kontrolle lebenswichtiger Funktionen wie Herzschlag oder Atmung. Immer nach dem Prinzip: Behandle zuerst, woran man zuerst sterben könnte.“ All diese Abläufe sind in einer Schockraum-Leitlinie festgelegt. Sie werden regelmäßig trainiert. Im Rahmen der Zertifizierung wird ihre korrekte Einhaltung überprüft.“