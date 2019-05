Innenstadt wird gesperrt : Citylauf Geldern: Ab 15 Uhr am Samstag keine Busse am Markt

GELDERN (RP) Wegen des Gelderner Citylaufs am Samstag, 11. Mai, fahren Linienbusse, Taxibusse und Anrufsammeltaxen in der Zeit von 15 bis 21 Uhr die Markthaltestelle nicht an. Wie Gelderns Verkehrsbetrieb mitteilt, wurde auf dem Westwall (gegenüber „Kaufland“) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

