30-jähriges Bestehen: Rückblick und Vision : Christliche Gemeinde Issum feiert 30-jähriges Bestehen

Issum Die Gründung vor drei Jahrzehnten gibt Anlass für einen kleinen Rückblick. Mittlerweile ist die nächste Generation am Start mit vielen guten Werten für die Zukunft.

Mit dem Geburtstagfeiern ist es in Zeiten von Corona so eine Sache. Einladen und mit vielen Menschen feiern, das geht nicht. Aber dennoch: Die Christliche Gemeinde Issum blickt auf ihr 30-jähriges Bestehen. Ein Geburtstag gibt Gelegenheit für einen Rückblick und eine Vorausschau auf das Kommende. In drei Jahrzehnten hat sich viel verändert, sagt Ralf Overhoff von der Christlichen Gemeinde Issum. „Die junge Generation übernimmt nun Verantwortung in vielen Bereichen.“ Nach drei Jahrzehnten ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Aus einem Werte-Workshop ist eine Arbeitsgruppe entstanden, die für die Gemeinde die sechs Schwerpunkte Liebe, Nachfolge, Gottes Wort, Echt sein, Gemeinschaft und Ermutigung aufgearbeitet hat. Gerade das Letztere tue gerade Not, so Overhoff. Menschen in dieser schwierigen Zeit Mut zuzusprechen, sei eine wichtige Aufgabe. Die Grundlage sei das Evangelium, was auch frohe Botschaft bedeutet, also alles rund um die Erlösung durch Jesus Christus. Nach Absprache mit dem Ordnungsamt und Vorlegen eines Hygienekonzepts dürfen Gottesdienste in abgespeckter Form und mit weniger Menschen als sonst stattfinden. Per Mail an info@christliche-gemeinde-issum.de kann der Link zum Livestream erfragt werden. Zum „Geburtstagsgottesdienst“ am Sonntag, 21. März, wird Nils Langenberg, Regionalleiter der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, predigen. Natürlich lebe eine Gemeinde auch durch Kleingruppen, zum Beispiel die Pfadfinder. Die dürfen sich aktuell aber noch nicht treffen. „Wir hoffen natürlich alle, das die Zeit der Pandemie bald vorüber ist“, sagt Overhoff.