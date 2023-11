Das sind die Termine Christkind Aktiv in Issum und Sevelen startet wieder

Die Personen und deren Geschenkwünsche werden anonym, über verschiedene Caritaseinrichtungen, über Kindergärten und Schulen und Kontakte der Seelsorger ermittelt. Die Pfarrgemeinde erstellt die „Christkind Aktiv Karten“ mit den verschiedenen Wünschen drauf. Diese werden am ersten Adventswochenende angeboten: Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 18 Uhr in Sevelen im katholischen Pfarrheim auf der Marienstraße und Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in Issum, Forum Mutter Josepha, an der Straße: Markt.