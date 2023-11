Wunschkarten ab sofort erhältlich Christkind-Aktiv-Aktion in Geldern angelaufen

Die fertigen Pakete können am Mittwoch, 20. Dezember, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Pfarrheim St. Maria Magdalena, Kirchplatz 3a, abgegeben werden. Sie werden dann entweder von den Bedürftigen dort abgeholt oder am Heiligen Abend durch freiwillige Helfer verteilt. Weitere Informationen bei Pastoralreferent Friedhelm Appel, Telefon 02831 1321191, oder im Pfarrbüro, Karmeliterstraße 12, unter Telefon 02831 97670.