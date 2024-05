Tolkien-Tage in Pont rücken näher Sind die Bilder echt oder aus Herr der Ringe?

Am Wochenende nach Pfingsten pilgern wieder tausende Fantasy-Liebhaber nach Pont, um ihrer Leidenschaft zu J.R.R. Tolkien zu frönen. So verwandelt sich vom 24. bis 26. Mai das Sportgelände im Eichental in das fiktive Land Mittelerde, das von Hobbits, Orks, Zaubereren und Elben bevölkert wird. Mit dabei ist auch die Geldernerin Christina-Parmak-Fischer. Sie ist eine von vier offiziellen Fotografen, die das Treiben dokumentieren.