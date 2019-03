Christian van de Laak aus Geldern : Ein Lebensretter mit Auszeichnung

Christian van de Laak an einem Bootsmotor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GELDERN Der Gelderner Christian van de Laak ist im Landtag von Nordrhein-Westfalen für seine Verdienste in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) geehrt. Im Hauptberuf ist er Feuerwehrmann bei Thyssen.

Christian van de Laak ist Feuerwehrmann. Und das nicht nur im beruflichen, sondern auch im übertragenen Sinn. Denn neben seinem Job bei der Werksfeuerwehr bei Thyssen ist der 32-jährige Gelderner ehrenamtlich engagiert: in der DLRG Ortsgruppe (OG) Geldern-Walbeck. Für dieses Engagement, insbesondere im Einsatzbereich, wurde er jetzt durch den Landesverband (LV) Nordrhein mit dem „Lebensrettungs-Award“ geehrt, der zum ersten Mal überhaupt verliehen wurde. Den Preis erhielt er aus Händen der Landtags-Vizepräsidentin Carina Gödecke und des LV-Präsidenten Reiner Wiedenbrück.

„Die DLRG ist ein wichtiger Teil meines Lebens, quasi meine zweite Familie“, sagte van de Laak am Rande der Preisverleihung im Düsseldorfer Landtag. „Und dabei hat das alles eher widerwillig angefangen, weil ich mit Freunden zusammen zum Schwimmen gegangen bin.“

Info Der Award für Leistungen im Einsatz Auszeichnung Mit dem Lebensrettungs-Award ehren der Präsident und die Vizepräsidenten im Landesverband Nordrhein der DLRG das ehrenamtliche Engagement ausgewählter Mitglieder. Preisträger Christian van de Laak war einer von sieben Preisträgern, die mit dem erstmals vergebenen Award geehrt wurden. Neben ihm erhielten ihn Andreas Wagener und Raphael Eck (beide Essen), Thomas Tscheuschner (Neuss), Rolf Zieschang (Duisburg) und das Ehepaar Britta und Frank Bucher (Sankt Augustin). Tauchuhr Als Geschenk erhielten die Geehrten neben der Urkunde eine wertvolle Seiko-Tauchuhr, die von dem Willicher Unternehmen eigens für den Award gespendet wurden.

Info Das ist die DLRG Gründung 19. Oktober 1913 in Leipzig Mitglieder 553.594 (Stand 31. Dezember 2016) Hauptsitz Bad Nenndorf Schwerpunkt Die Hauptaufgaben sind Schwimmausbildung, Wasserrettung, Aufklärung, Katastrophenschutz, Rettungsdienst.

Das war vor 20 Jahren, heute ist er als einziger aus dieser Clique übrig geblieben. Dafür hat er im Laufe der Zeit aber eine erstaunliche Karriere im Ehrenamt hingelegt. Über die Jugendarbeit kam er in den Jugendvorstand, wurde nach einigen Jahren Jugendvorsitzender, landete so auch im Hauptvorstand der Ortsgruppe und dort ging es dann weiter. Zunächst acht Jahre lang als stellvertretender Leiter Einsatz, seit dem vergangenen Jahr in Leitungsfunktion. „Kein ungewöhnlicher Werdegang in unserem Verband, wie ich aus zahlreichen Gesprächen mit Kameraden weiß“, erklärt er weiter.

Ganz nebenbei managte er wie ein Bauherr 2017 den Umbau der neuen und überhaupt ersten eigenen Unterkunft der Ortsgruppe. Neun Monate lang dauerte die aufwendige Umgestaltung der Räumlichkeiten, während derer van de Laak nicht nur die freiwilligen Mitarbeiter koordinierte, sondern auch Handwerker, Materialbestellungen und -fahrten und alles, was ansonsten so anfiel. Mehr als 400 Arbeitsstunden kamen so zusammen. „Ohne den Schichtdienst bei der Werksfeuerwehr wäre so etwas nicht möglich. Da war es auch irgendwie logisch, dass ich bei dieser Aufgabe den ‚Feuerwehrmann‘ spielen würde.“

Für dieses außergewöhnliche Engagement, die vielen Ausbildungsstunden im Hallenbad und die Mit-Organisation von Events wie dem jährlichen 24-Stunden-Schwimmen sind ihm seine Vorstandskollegen derart dankbar, dass sie ihn für den Lebensrettungs-Award nominierten.

Doch die DLRG bedeutet für Christian van de Laak nicht nur Arbeit. Sie ist Lebensinhalt und eigentlich nicht nur seine zweite Familie. Denn seine Freundin Nicole, mit der er seit acht Jahren zusammenlebt, hat er im Verein kennen und lieben gelernt. „Auch das ist etwas, das nicht selten passiert in unserem Verband.“ Wenn sich Privatleben und Hobby gemeinsam gestalten lassen, lebt es ich oft auch viel einfacher zusammen.

Und noch einen Teil seines Lebensweges hat die Erfahrung in der DLRG in die Spur gebracht: Dass Christian van de Laak heute in der Werksfeuerwehr arbeitet, kam durch die Tätigkeit in der und für die OG. „Ich habe hier meine ersten Erfahrungen in Erster Hilfe und im Sanitätswesen gesammelt und Freude daran gefunden“, erinnert er sich.