Geldern : Authentisch sein

Christian Olding war einer der Redner auf der TEDx in München. Sein Thema war die Möglichkeit des Authentisch-Seins in einer Instagramm-Gesellschaft. Foto: Denise Stock/TEDxMünchen

Auf der TEDx in München sprach der Geistliche aus Geldern über Narben, die das Leben hinterlässt.

Sie sind viel rumgekommen, und zwar nicht nur in den Gelderner Ortschaften. Zuletzt waren Sie als Sprecher auf der TEDx München. Was macht ein Priester auf einer Veranstaltung, die auf den ersten Blick nicht christlich ist?

Christian OLDING Die TEDx steht für Technology, Education and Design. Dort werden Ideen vorgestellt, die das gesellschaftliche Zusammenleben voranbringen oder verbessern sollen.

Wie läuft das ab?

OLDING Die Leute, die dort stehen, haben maximal 15 Minuten Zeit für einen Vortrag.

Ihr Thema?

Olding Meine Grundfrage beschäftigte sich damit, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns gegenseitig viel vormachen. Dieser ganze Instagram-Hype, in der Menschen ihr Leben präsentieren und nach dem Motto handeln: Wenn es nicht so schön ist, packe ich einfach den Filter darüber. Die Aussage hinter den geschönten Bildern: So zu leben lohnt sich. Die Menschen leben von Gefällt-mir-Angaben und Klick-Zahlen.

Problematisch?

Olding Ja, weil es noch eine andere Seite gibt: Was mache ich, wenn ich in meinem Leben an Punkte komme, die sich nicht mehr mit einem Fotofilter wegretuschieren lassen, berufliche Misserfolge, familiäre Probleme, Scheitern, Leid und Elend?

Die Lösung?

Olding Es gibt das Angebot, das uns nicht nur das Christentum macht, aber auch. Es lautet, dass die Narben des Lebens glaubhaft sind. Sie stehen für einen errungenen Weg durch Leid und Krisenerfahrungen. In der Bibel lesen wir, dass es die Narben von Jesus Christus waren, die Thomas dazu gebracht haben, zu glauben. In Japan gibt es eine Reparaturmethode Kintsugi, die Risse und Brüche vergoldet.

Was wäre das Ideal?

Olding Da ist die Frage, was wäre das für eine Gesellschaft, wenn wir nicht mehr unsere Energie darin stecken, uns zu präsentieren oder anderen etwas vorzumachen, sondern wenn wir es schaffen, als Menschen mit unterschiedlichen Geschichten zusammenzuleben. Ich glaube, wenn wir mehr Respekt vor den Brüchen im Leben der anderen haben, würde das zu einem deutlich menschlicheren Umgang führen, gerade vor dem Hintergrund verschiedener Kulturen und sozialen Unterschieden.

Wie waren die Reaktionen der Zuhörer auf den 15-minütigen Vortrag?



Olding Ich war überrascht, was der Vortrag an emotionalen Reaktionen ausgelöst hat. In der Pause wurde ich von Menschen angesprochen, die genau diese Erfahrungen gemacht haben und froh waren auf jemanden zu treffen, bei dem sie sich trauten, das Erlebte rauszulassen.

Also ist das Christentum das Allheilmittel?

Olding (lacht) Ich bin katholischer Priester, ich glaube, dass das Christentum mehr als eine überzeugende Antwort hat, gerade was den Umgang mit Leid angeht. Aber unabhängig davon, ist der Gedanke des Angenommenseins auch für Nicht-Christen eine Überlegung wert.

Also geht es ums Echt-Sein?

Olding Genau, dieses Bedürfnis, dieser Wunsch ist da. Genauso wie die Suche nach Antworten auf die grundlegenden Fragen, die auch in der modernen Welt nicht weg sind: Wo finde ich Halt, Hoffnung, Zuversicht für mein Leben? Diese Fragen scheinen in der Großstadt schon ziemlich aufgebrochen zu sein, vielleicht mehr als bei uns hier auf dem Land.

Amerika war eine weitere Station Ihrer Reise. Worum ging es beim Besuch von Villanova in Philadelphia?

Olding Das ist eine der Top Business Schools in Amerika. Sie ist von einem Augustiner-Orden gegründet worden. Ich habe dort das v_Projekt vorgestellt. Das sind nicht nur die Gottesdienste, die in Veert stattfinden, sondern auch die Glaubens-, Kino- und Essensabende, sowie Kooperationen mit Fotografen und anderen Künstlern. In Amerika ging es um einen Austausch und darum, voneinander zu lernen.

Was macht das v_Projekt aus, was hat die Zuhörer in Amerika interessiert?

Olding Beim v_Projekt versuchen wir Menschen im Glaubensleben und in ihrem Alltag zu begleiten. Das ist auch eine Form von Gemeindeneugründung, weil es darum geht, Menschen zusammenzuführen, die sich auf den Weg machen wollen. Wir wollen dafür verschiedene Formen von Gemeinschaft anbieten.

Wie lang gibt es das v_Projekt schon?

Olding Wenn man die Emmericher Zeit dazurechnet, sind es sieben Jahre.

Wie viele Leute zieht das eigentlich an?