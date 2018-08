Chris Post ist der neue Schützenkönig auf der Boeckelt in Geldern

Boeckelt Die St.-Maria-Magdalena Bruderschaft Boeckelt hat einen neuen Schützenkönig. Das Vogelschießen begann am Sonntag mit einem Vereinsfoto an der „Alten Boeckelter Schule“.

Anschließend zog die Bruderschaft mit dem Musikverein „Concordia“ Kapellen zur Festwiese an der Danziger Straße / Zur Boeckelt. Das Grauthoff-Pokalschießen auf der Scat-Anlage gewann nach einem Duell mit Sonja Clanzett zum guten Schluss mit 29 Ringen Patrick Sladky. Auch das Prinzenschießen findet am gleichen Tag statt. Schülerprinzessin ist nun Lorena Wolters mit 28 Ringen, und Jugendprinz ist mit 19 Ringen Niels Post. Beide sind jetzt startberechtigt für das Bezirksprinzenschießen Anfang nächsten Jahres in Sevelen.