Sängerinnen und Sänger gesucht Chorwerk Niederrhein probt für Mendelssohns „Lobgesang“

Mit einigen Unterbrechungen durch die Ferien sind es 22 reguläre Freitags-Proben und zwei Workshop-Samstage (24. Februar in Issum, 24. August in Goch), in denen Mendelssohns Lobgesang bis zur Aufführungsreife einstudiert wird. Die Teilnehme ist kostenfrei, Erfahrungen im Chorgesang oder in der Aufführung großer Werke sollte vorhanden sein. Bei Interesse steht Kreiskantor Mathias Staut telefonisch unter der Rufnummer 02823 944450 oder per Mail an die Adrese mathias.staut@ekir.de zur Verfügung.