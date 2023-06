Gesang Chor 1847 Geldern bekommt viel Applaus in Dortmund

Mit „Mama Loo“ (Les Humphries) hatte Theo Büren den richtigen Stimmungsmacher gesetzt. Es folgten die Titel „Westerland“ (Ärzte), „Dein ist mein ganzes Herz“ (Heinz Rudolf Kunze) und „Love shine a light“ (Katrina and the waves). Aber auch die ernsteren Titel „Wir ziehen in den Frieden“ (Udo Lindenberg) und „Unsere Stammbaum“ (Bläck Fööss) begeisterten die Zuhörer und regten gleichzeitig zum Nachdenken an. Nach diesem kurzen Querschnitt durch das Repertoire des Chors hatten die Gelderner die vorgeschriebene Zeit gut ausgefüllt, was das Publikum mit viel Applaus honorierte.