Konzert in der Kirche : Zuhörer in Wankum waren in jeder Hinsicht spendabel

Wankum Ein schönes Konzert in der St.-Martin-Kirche mit dem Kinderchor Wankum, der Chorgemeinschaft Wa-Wa-Kerk und dem Spielmannszug Wankum.

In der Pfarrkirche St. Martin in Wankum fand das erste öffentliche gemeinsame Konzert nach der langen Pandemie-Zeit statt. In der Begrüßungsrede des Vorsitzenden Eckard Prewitz vom MGV „Cäcilia“ Wankum wurde sehr erleichtert festgehalten, dass wieder Veranstaltungen dieser Art möglich sind. Auch ging Prewitz auf das neue Instrument ein. Die Anschaffung des neuen E-Pianos wurde durch die Spenden der Sparkasse Krefeld in Wachtendonk in Höhe von 400 Euro, die Spende von Manfred Hommes unter Beteiligung seines Freundes- und Kollegenkreises von 200 Euro und weitere Spenden der Friedensapotheke Christian Detzel (100 Euro), von Frankys Wirtshaus (100 Euro), der katholischen Landvolk-Bewegung und von Ulrike Samanns von der Gaststätte „Zum Alten Rathaus“ in Aldekerk möglich. Eine weitere Spende ging ein von Franziska Große-Brinkhaus und Arne Steinmetz in Höhe von zehn Euro.