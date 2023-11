Chinesische Wollhandkrabbe in Aldekerk Kita schließt Außengelände nach Krabben-Sichtung

Bei der Chinesischen Wollhandkrabbe handelt es sich um eine invasive Art. Sie ist hier nicht heimisch, tritt aber vermehrt auf – und kann so zur Gefahr für die heimische Tierwelt werden. Sie kann bis zu 30 Zentimeter lang werden, ihr Name rührt einmal von dem Haarpelz, den die Tiere auf ihren Scheren tragen und von der Herkunft der Krabbe: Eigentlich ist sie in China beheimatet. Über Schifffahrtswege kam sie nach Europa, schon 1912 konnte die erste Art hier nachgewiesen werden. Eigentlich hält sie sich an Flussläufen oder an größeren Gewässern auf, im Kreis Kleve wurde sie bisher nur am Rhein gesehen. „Sie benötigen Wasser zum Überleben, da sie ihre Nahrung aus dem Wasser filtrieren. Diese Sichtung ist die erste bekannte Sichtung der Art in einem Wohngebiet im Kreis Kleve“, schreibt ein Sprecher des Kreises Kleve auf Anfrage. Es stellt sich also die Frage: Wie kam das Tier nach Aldekerk?