Junger Hund am Berufskolleg in Geldern gefunden : Süßer Chihuahua-Welpe kommt wohlbehalten nach Hause

Foto: Tierheim/Tierheim Geldern 5 Bilder Süßer Chihuahua-Welpe in Geldern gefunden

Geldern Ein echter Mini-Hund ist am Dienstagmorgen am Berufskolleg gefunden worden. Er kam in die Pflegestelle des Tierheims. Abends meldete sich der Besitzer.

Ein besonders niedlicher Fund wurde am Dienstag zum Tierheim nach Geldern gebracht. In der Stadt wurde ein klitzekleiner Chihuahua-Welpe aufgegriffen. Der putzige Vierbeiner wurde am Morgen im Neubaugebiet hinter der Polizei in der Nähe des Berufskollegs entdeckt.

Das kleine Tier befindet sich nun in der Obhut des Tierheims. Da es aber so winzig ist, ist es nicht im Heim selbst, sondern in der Pflegestelle der Einrichtung. Denn im Tierheim würde der Minihund vermutlich einfach unter den Zäunen wieder rauslaufen.

In der Pflegestelle wird der Welpe jetzt von einer Mitarbeiterin des Tierheims betreut. Er sehe gesund und munter aus, habe auch klare Augen. Es gehe ihm offenbar gut. Am Dienstagnachmittag wollte sich auch ein Tierarzt den Findling noch einmal genau ansehen.

Momentan gehen die Verantwortlichen im Tierheim davon aus, dass der kleine Chihuahua irgendwo ausgebüxt ist. So winzig wie er ist, kann er durch kleine Löcher schlüpfen.

Es handelt sich um einen männlichen Welpen. „Er ist nicht gechipt oder tätowiert“, so das Tierheim in seiner Mitteilung in den sozialen Netzwerken. Daher ist es kaum möglich, den Besitzer zu bestimmen. Im Tierheim hoffte man, dass Herrchen oder Frauchen nach Aufrufen im Internet ihr Tier wiedererkennen und sich melden.

Und die Aktion im weltweiten Netz hatte Erfolg: Abends meldete sich tatsächlich der Besitzer des kleinen süßen Hundes. Er war natürlich froh, den Welpen wohlbehalten zurückbekommen zu haben.

Der Chihuahua ist eine mexikanische Hunderasse. Es handelt sich dabei um die kleinsten Rassehunde der Welt. Er wiegt einen bis drei Kilo und wird zwischen 33 und 40 Zentimeter groß. Wer einen Chihuahua vom Züchter haben will, muss dafür mehr als 1000 Euro bezahlen.