Aktion an der Brüder-Grimm-Schule : Schach-Maskottchen Chessy kommt nach Issum

Maskottchen Chessy wird in Issum erwartet. Foto: Deutsche Schachjugend

Issum Am 6. September wird es sportlich: sowohl der Kopf als auch die Beine bekommen einiges zu tun. An dem Tag dreht sich alles um Schach und die Kinder veranstalten einen Sponsorenlauf um Geld für das Zirkusprojekt zusammenzubekommen.

Auf ungewöhnlichen Besuch dürfen sich die Kinder der Brüder-Grimm-Schule (BGS) in Issum freuen. Chessy, das Maskottchen der deutschen Schachjugend, kommt im Rahmen der Schachtour am heutigen Dienstag, 8.15 Uhr, an die BGS. Zeitgleich wird ein Sponsorenlauf zur Unterstützung des Zirkusprojektes im Mai 2023 an der Schule veranstaltet.

Der Sponsorenlauf läutet das Zirkusjahr an der Issumer Grundschule ein und ist nur ein Teil der Vorbereitung auf das besondere Highlight in diesem Schuljahr. Die Kinder starten jahrgangsstufenmäßig und versuchen in einer bestimmten Zeit so viele Runden wie möglich um das Schulgebäude zu laufen. Für jede Runde bekommen sie einen kleinen Geldbetrag von ihren persönlichen Sponsoren.

Sicher wird Chessy die Kinder anfeuern und tatkräftig unterstützen. Seit Jahren hat das Schachspiel einen hohen Stellenwert an der Brüder-Grimm-Schule. Alle Schüler haben vom ersten Schuljahr an die Möglichkeit, an der Schach-AG teilzunehmen und somit auch bei verschiedenen Schachturnieren zu starten. Im vergangenen Schuljahr fuhr sogar eine Mannschaft zur deutschen Grundschul-Schachmeisterschaft nach Bad Hersfeld. Durch das außerordentliche Engagement von Wolfgang Buhren, Hausmeister an der BGS, wurde Schach zu einem Aushängeschild der Schule. Zusätzlich gründete Buhren auch noch einen Schulschachverein, der sich immer über neue Mitglieder freut. Natürlich kommt Chessy nicht allein, sondern mit der Unterstützung der Deutschen Schachjugend.