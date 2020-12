Lehrveranstaltungen : Gelderner Arzt lehrt bundesweit

Geldern Harald Voepel, Chefarzt der Klinik für Urologie im St.-Clemens-Hospital, bildet angehende Fachärzte ausganz Deutschland aus.

(RP) „Super Themenauswahl, praxisrelevant und interessant“, „alles echt top“, „sehr aktuelles Thema“ – so lauten nur einige Rückmeldungen von angehenden Urologen aus dem ganzen Bundesgebiet zur jüngsten Lehrveranstaltung von Harald Voepel. Als Mitglied der Junior-Akademie der Deutschen Urologen und der Nachwuchs-Vereinigung German Society of Residents in Urology unterrichtet der Chefarzt der Klinik für Urologie im St.-Clemens-Hospital Geldern regelmäßig Assistenzärzte seiner Fachrichtung, zuletzt zum Thema urologische Notfälle. Dabei müssen die Jungmediziner nicht unbedingt vom Niederrhein kommen, denn die Lehrveranstaltung findet digital statt. Angeschlossen sind Kliniken von Passau bis Kiel.