Bericht aus Kleve Kreis schafft bezahlbaren Wohnraum in Straelen

Zunächst berichtete er über eine funktionierende Zusammenarbeit der Gestaltungsmehrheit aus SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP, was Voraussetzung dafür sei, manches Vorhaben umzusetzen, das in langen Jahren nicht möglich war. Als Beispiel nannte er eine „richtige“ Pflegeberatung durch den Kreis, mit der die „virtuelle Beratung“ abgelöst wurde, bei der so gut wie niemand je Rat gesucht hatte. Franken: „Angesichts einer älter werdenden Gesellschaft war das ein nötiger Schritt. Vor allem die bürgernahen Beratungsstunden in den Rathäusern der Kommunen heben die weite Entfernung nach Kleve auf.“ Mancher wünsche auch die trägerunabhängige Beratung, die der Kreis biete.