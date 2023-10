Bücherkoffer in Geldern Checkpoint freut sich über Mangabuch-Spende

Unabhängig von den Ferienspielen durfte sich das Checkpoint-Team jetzt über eine weitere Bücherspende freuen: Mehr als 100 Mangas hat Ludger Derrix an das Gelderner Jugendzentrum übergeben. Der Gelderner Bücherkoffer hat schon seit einigen Jahren ein großes Manga-Angebot in seinem Sortiment. Und auch in diesem Jahr hatte der Bücherkoffer wieder am sogenannten Manga Day teilgenommen, bei dem in mehr als 1300 Comic- und Buchhandlungen sowie Bibliotheken in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz für einen Tag die Manga-Literatur im Fokus steht.