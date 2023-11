Opernsängerin in Straelen Von Straelen an die Deutsche Oper

Straelen/Düsseldorf/Salzburg · Die 21-Jährige Charlotte Langner spielt aktuell im Stück „Das Fliegende Klassenzimmer“ an der Oper am Rhein in Düsseldorf mit. Zudem studiert sie am Mozarteum Salzburg.

Charlotte Langner (3.v.l.) spielt in dem Stück „Das Fliegende Klassenzimmer“ den „Uli“. Foto: Jochen Quast

Schon als Kind spielte Charlotte Langner gern Theater. Mit ihrem Bruder, der sich die Stücke ausdachte, spielte sie vor ihren Eltern. Sie war auch noch ein Kind, als ihre Schwester Gesangsunterricht nahm. Langner wollte das auch. Als sie zehn war, bekam sie die ersten Gesangsstunden, ein Jahr später nahm sie jährlich am Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ teil – und schnitt immer gut ab. „Ich habe gemerkt, dass ich das offenbar ganz gut kann“, sagt Langner.