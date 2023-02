Veranstaltung im Straelener Hof Charity-Abend mit Promis in Straelen

Die Familie ist am Niederrhein verwurzelt. Felix Linden arbeitet als Grundschullehrer an der St.-Nikolaus-Schule in Issum und hat seine eigene Handball-Schule in Oermten. „Ich bin ein unabhängiger Dienstleister, der Handballvereine unterstützt etwa durch Camps oder Trainerfortbildungen“, erklärt er seine Aufgabe. Er sei damit überwiegend in der Sparte Handball unterwegs, da dieser Sport ihn schon sein ganzes Leben begleitet. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er als Trainer im Einsatz gewesen.