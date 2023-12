Wahlen bei der Versammlung in Goch Cedric Röhrich ist neuer Vorsitzender der Jungen Union im Kreis Kleve

Beflügelt von den hervorragenden Ergebnissen richtete der frisch gewählte Kreisvorsitzende einige Worte an sein gesamtes Team und umriss seine Agenda für die kommenden zwei Jahre, in denen die Europawahl, die Bundestagswahl und die Kommunalwahl stattfinden werden: „Wir sind die größte politische Jugendorganisation des Kreises Kleve. Damit setzen wir ein Zeichen, dass die Stimme junger Menschen in der Politik von Belang ist und Gehör findet. Wir wollen die junge Generation dazu animieren, sich pro aktiv einzubringen und Politik vor Ort mitzugestalten“, so Röhrich.