Neue Verkehrsführung in Geldern : CDU will Einbahnstraßenregel auf der Kapuzinerstraße ändern

Ein Ziel: Die Tiefgarage Glockengasse soll besser erreichbar sein. Foto: Dirk Weber

Geldern Die Christdemokaten möchten dadurch die Zufahrt zur Tiefgarage des Wohn- und Geschäftshauskomplexes Glockengasse verbessern. Sie schlagen dafür zwei Varianten vor.

Nach der Neugestaltung des Bereichs Kapuzinerstraße/Heilig-Geist-Gasse wurde die Einbahnstraßenregelung der Kapuzinerstraße verändert. Sie reichte zuvor bis zur Einfahrt der Tiefgarage des Wohn- und Geschäftshauskomplexes Glockengasse (Höhe Check-Point) und beginnt jetzt bereits an der Einmündung zur Breestraße. So ist die Tiefgarage seit dem Umbau nur von der Ein-/Ausfahrt in Höhe der Häuser Kapuzinerstraße 7-9 möglich. Die Zufahrt muss also zwangsläufig über die Hülser-Kloster-Straße entlang der St.-Michael-Schule beziehungsweise der unteren Issumer Straße (Einkaufsstraße mit Außengastronomie) erfolgen.

Im Falle einer vollständigen Einbahnstraßenregelung der Kapuzinerstraße (Befahrbarkeit stadtauswärts in Richtung Ostwall) würde der Anliegerverkehr der Häuser Kapuzinerstraße 36 bis 78 die negativen Auswirkungen auf die Ausweichstrecken sogar noch verstärken, ist der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Cools überzeugt. Zudem habe die aktuelle Regelung vermeidbare Auswirkungen auf die ohnehin stark frequentierten Verkehrsbereiche Issumer Tor/Ostwall/Issumer Straße/Nordwall, vor allem auf den sensiblen Kreuzungsbereich Hülser Klosterstraße/obere und untere Issumer Straße/Kapuzinerstraße.

„Sowohl die Issumer Straße als auch die Hülser-Kloster-Straße sehen wir aufgrund des daran anliegenden, eng bebauten städtebaulichen Umfelds nur bedingt zur Aufnahme weiteren Anliegerverkehrs geeignet“, so die CDU. Die aktuelle Einbahnstraßenregelung auf der Kapuzinerstraße werde seitens der Stadt mit einem „Gewinn an Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer“ im Bereich des Kapuzinerplatzes sowie mit einer geringeren Lärmbelästigungen der dortigen Außengastronomie begründet. „Dem ist entgegenzuhalten, dass sich dadurch das Sicherheitsrisiko auf den Ausweichstrecken – auch an der St.-Michael-Schule – erhöht und die Belästigungen der Außengastronomie an der Issumer Straße verstärkt hat“, so Cools. Als weiteres Argument führt die CDU eine fehlende Wendemöglichkeit für ortsunkundige Verkehrsteilnehmer im Bereich des Kapuzinerplatzes an.

Durch die Schaffung eines Platzcharakters habe die ehemalige Engstelle Kreuzung Heilig-Geist-Gasse/Kapuzinerstraße eine Aufwertung sowie räumliche Aufweitung erfahren und sei deutlich übersichtlicher geworden. „Wir beantragen deshalb, die jetzige Einbahnstraßenregelung auf der Kapuzinerstraße aufzuheben und eine Zufahrt für Kraftfahrzeuge zur Tiefgarage des Wohn- und Geschäftshauskomplexes Glockengasse über die Kapuzinerstraße in Höhe des Check-Points zu ermöglichen“, so Cools in einem Schreiben an den Bürgermeister. Zwei Varianten seien denkbar: 1.) die direkte Zufahrt der Tiefgarage vom Ostwall über die Kapuzinerstraße beziehungsweise eine Nutzung der Kapuzinerstraße zwischen Ostwall und Tiefgarageneinfahrt in Höhe des Check-Points in beide Fahrtrichtungen oder 2.) eine Zufahrt für den Kfz-Verkehr über die Gelderstraße stadteinwärts mit vorgeschriebener Fahrtrichtung rechts in die Breestraße und möglicher Fahrtrichtung auf der Breestraße links in die Kapuzinerstraße bis zur Tiefgarageneinfahrt beziehungsweise in Richtung Ostwall.

Aufgrund des kürzeren Streckenverlaufs und der geringeren Belästigung auf der Gelder- und Breestraße bevorzugt die CDU Variante 1. Eine Öffnung der Straße „Am Sandsteg“ als Alternative sei dagegen nicht geeignet, so die Christdemokraten. Aufgrund der derzeitigen Sanierungsarbeiten an der Kapuzinerstraße, die Einfluss auf die Verkehrssituation nehmen könnten, plädiert die CDU dafür, ihren Antrag in der nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 14. Juni, zu beraten.

(RP)