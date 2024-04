Mitgliederversammlung in Wankum Wechsel an der Spitze der CDU Wachtendonk

Der neue Vorsitzende heißt Andreas Schroers. Der 43-Jährige ist seit 2022 in der CDU Wachtendonk aktiv. „Als klar wurde, dass der Posten frei wurde, war ich sechs Wochen lang beschäftigt, mich mit Leuten drumherum abzusprechen, die mit mir im Team arbeiten möchten“, sagt Schroers, der sich und seine Idee allen anwesenden Mitgliedern im Haus Peuten in Wankum zunächst einmal vorstellte. Der Ur-Wachtendonker, der bei einer großen Bank in Düsseldorf arbeitet, wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern im Dorf. Jahrzehntelang war er aktiver Fußballer, größtenteils beim TSV Wachtendonk-Wankum.