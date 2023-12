Finanznot der Gemeinde CDU Wachtendonk möchte Grundsteuer B nicht zu stark erhöhen

Wenn es nach der CDU geht, dann sollen auch ein neues Fahrzeug für den Betriebshof und die Erweiterung der Grundschule Wankum weiter ermöglicht werden. Die Steuern sollen auf der anderen Seite lediglich moderat erhöht werden. “Man kann das erhöhen, aber nicht gleich um 20 Punkte, das würde am Ende des Jahres auch nicht reichen“, sagt CDU-Fraktionschef Norbert Hackstein. 20 Punkte mehr bei der Grundsteuer B brächten schließlich nur gut 50.000 Euro Mehrertrag – kein besonders großer Posten in Wachtendonks Haushalt. Die Bürger seien ohnehin stark belastet, so die CDU. Unterstützen wird die Partei den geplanten Verkauf von Häusern an der Mühlenstraße an einen Investor, der dort neue Wohnungen plant.