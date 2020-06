Kommunalwahl in Geldern : CDU und FDP für Kaiser als Bürgermeisterkandidat

Geldern Auf ihren Aufstellungsversammlungen haben die beiden Parteien den Gelderner Rathaus-Chef zur Wiederwahl bei der Kommunalwahl im September vorgeschlagen. Bei der CDU bekam Kaiser 96 Prozent der Stimmen, die FDP votierte einstimmig für ihn.

In ihren Rückblicken gingen der Bürgermeister, der Stadtverbandsvorsitzende und der Fraktionsvorsitzende Michael Cools auf die Entwicklung der Stadt in den vergangenen sechs Jahren ein. Zusammen mit der FDP haben man die mitunter schwierigen und vor allem umfangreichen Entscheidungen für die Entwicklung der „Schulstadt Geldern“ gestemmt – da sei man für die Zukunft mit einem umfangreichen Angebot gut aufgestellt. Aber auch die Entwicklung Geldern als „Gesundheitsstadt“ mache mit der Erweiterung des Krankenhauses, des Gesundheitszentrums und des Ärztehauses gute Fortschritte. Der Bürgermeister verwies auf den Sportstättenentwicklungsplan, das Angebot des Kreissportbundes in Geldern, die Unterstützung der Ruwelwerke nach dem Brand und hob den Umbau des alten Finanzamtes und die Entwicklung der Gewerbegebiete am Pannofen und am Nierspark hervor. Am Kapuzinertor geht es voran, in den vergangenen Jahren sind zehn neue Kita-Gruppen entstanden, und im Mietwohnungsbau sind 500 Einheiten in der Pipeline. Fraktionsvorsitzender Cools verwies darauf, dass die CDU die Partei sei, die auch immer die Ortschaften im Blick habe. Der Glasfaserausbau sei dafür ein Beispiel.