Internet in Straelen : CDU gegen „graue Flecken“ im Breitband

Eine leistungsfähige Internet-Verbindung wollen viele. Aber längst nicht jeder bekommt sie auch. Foto: dpa/Carsten Rehder

Straelen Die Internetversorgung in Straelen ist lückenhaft. Deshalb hat die Partei einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung formuliert. Der Bürgermeister denkt nicht, dass der Vorstoß bald Erfolg hat.

Längst nicht alle Straelener, die schnelles Internet wollen, bekommen es beim Ausbau des Netzes durch die Deutsche Glasfaser auch. Das liegt an der „Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, welche die rechtliche Voraussetzung auch für die Förderungsmaßnahme zur Verbesserung der Breitbandversorgung für den südlichen Kreis Kleve (Geldern, Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen und Wachtendonk) ist (siehe Box).

Das Problem: Neben den unterversorgten „weißen Flecken“ gibt es manche „graue Flecken“. Das sind Haushalte in unterversorgten und nicht förderfähigen Bereichen. Diese „grauen Flecken“ möchte die Straelener CDU jetzt schnell beseitigt wissen. Einzelne Objekte im Bereich der Fördertrasse wurden nicht als Förderadressen hinterlegt. Die betroffenen Anwohner sind aber laut CDU genauso wie alle anderen auf eine schnelle und störungsfreie Breitbandversorgung angewiesen. Wer beispielsweise im Home Office täglich große Datenmengen herunter- und hochladen muss, kann sich eine langsame Internetverbindung, Verbindungslücken oder Übertragungsstörungen nicht leisten. Der flächendeckende Ausbau in diesen Bereichen müsse daher noch stärker als bisher in den Fokus gerückt und so schnell wie möglich im Sinne der Anwohner gelöst werden.

Info Wer die Chance auf schnelles Internet hat Verfahren Nach einem komplexen Antragsverfahren unter Federführung des Kreises Kleve wurden im April 2019 die Fördermittel bewilligt. Voraussetzungen Förderfähig sind alle Gebiete, die eine aktuelle Versorgung von weniger als 30 Mbit/s im Download erreichen, die keinen eigenwirtschaftlichen Ausbau mit mindestens 30 Mbit/s planen und die nicht zum Hauptverteiler-Nahbereich gehören – sogenannte „weiße Flecken“.

Die CDU-Fraktion hat deshalb die Stadtverwaltung zur Prüfung aufgefordert, wie erreicht werden kann, dass der flächendeckende Ausbau mit Gigabit-Netzen auch in den unterversorgten Straelener Außenbereichen, die nicht am Förderprogramm partizipieren dürfen, schnellstmöglich realisiert werden kann. Über die Ergebnisse der Prüfung wünscht die CDU einen Bericht im nächsten Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus am 23. April.

Im Blick hat die CDU nicht zuletzt die Klausel, dass nur Bereiche, die nicht zum Hauptverteiler-Nahbereich gehören – dazu zählen auch Kabelverzweiger, die in einem Umkreis von 550 Metern um den Hauptverteiler liegen – gefördert werden dürfen. Das verhindere die Versorgung betroffener Haushalte in direkter Nachbarschaft zum durch die Klausel festgelegten Förderbereich. Die Verwaltung soll klären, wie diese Klausel aus der Förderrichtlinie herausgenommen werden kann.

Die Stadtverwaltung soll herausfinden, wieviel Haushalte in „grauen Flecken“ liegen. Außerdem soll sie noch einmal die Entfernung zwischen Hauptverteilern und einzelnen Haushalten in „grauen Flecken-Bereichen“ überprüfen lassen. Weitere Punkte sind die Verlegung zusätzlicher Leerrohre und die Nutzung von Leerrohren des Stromnetzbetreibers SWK. Und es soll geprüft werden, ob Haushalte den Glasfaserausbau als Bürgerinitiative selber beauftragen können.

Bürgermeister Hans-Josef Linßen dämpft allerdings die Hoffnung, dass eine Änderung auf absehbare Zeit möglich ist. „Die Richtlinien sind da. An die Bewilligungsbescheide müssen wir uns halten, sonst ist das förderschädlich“, sagt er. Die von der CDU beklagten „grauen Flecken“ gebe es auch anderswo, nicht nur in Straelen, vor allem in Boekholt. Es sei auf jeden Fall ein gemeinsames Vorgehen im Kreis nötig.