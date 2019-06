Bildung : CDU will Info-Abend über Straelener Schulangebot

CDU will Info-Abend über Straelener Schulangebot

Das Gymnasium in Straelen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Um die Eltern über die weiterführenden Schulen in Straelen zu informieren, will die CDU-Fraktion eine Beratung ins Leben rufen.

Die Sekundarschule und das Gymnasium in Straelen zeichnen sich nach Auffassung der CDU durch einen hohen baulichen Standard und eine gute fachliche Ausstattung aus. „Bei der Organisation der beiden weiterführenden Schulen in Straelen haben wir sehr viel Wert auf Qualität, Leistung, individuelle Förderung, Differenzierung und Durchlässigkeit gelegt“, so CDU-Fraktionsvorsitzende Annemarie Fleuth. „Uns ist wichtig, das durchlässige, alle Schulbedarfe abdeckende Schulsystem zu erhalten und dabei Lernschwächere wie leistungsstärkere Schüler wohnortnah fördern zu können.“