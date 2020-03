Wohnraum und Umweltschutz : CDU Straelen gegen weitere Bauhemmnisse

Straelen Nach Ansicht der Partei wird auf dem Sektor bereits genug für den Klimaschutz getan.

Nachhaltiges und klimagerechtes Planen und Bauen findet laut CDU in Straelen bereits seit langem statt und brauche keinen zusätzlichen Handlungsleitfaden, denn die Energieeinsparverordnung (EnEV) lege energetische Anforderungen an beheizte und klimatisierte Gebäude fest und bestimme bei jedem Neubau in Straelen den Anteil an regenerativen Energien. „Darüber hinausgehende verbindliche Vorgaben würden das Bauen in Straelen zusätzlich erschweren und verteuern,“ erklärt Britta Miltner von der CDU- Fraktion. „So wären weitere Auflagen wie die Nord-Süd-Ausrichtung von Bebauungsplänen, das Untersagen von Baumpflanzungen, weil sie Schatten verursachen, oder die Beschränkung der Grundstücksgrößen auf maximal 400 Quadratmeter – insbesondere für Familien mit Kindern – ein echtes Bauhemmnis und nur schwer zu vermitteln.“