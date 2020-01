Straelens Christdemokraten suchen Nachfolger für Hans-Josef Linßen : CDU hat die Wahl: Drei Bewerber für Bürgermeisteramt

Drei Bewerber wollen für die CDU Straelen als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen. Die Mitglieder der Partei entscheiden am 4. Februar.

Swen Feegers, 46 Jahre alt, lebt in Straelen. Er besuchte das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern und machte sein Abitur am Abendgymnasium in Kempen. Er ist Marketingfachkaufmann und Diplomkaufmann. Nach seiner Lehre bei Bofrost (Groß- und Außenhandelskaufmann) arbeitete er bis 199 beim Straelener Tiefkühlspezialisten im Marketing. Nach weiteren Stationen ist seit 2018 Vertriebsleiter bei der Firma Sellwerk. Nebenberuflich betreibt er mehrere Facebook-Seiten, berät mittelständische Firmen bei Marketingfragen und Firmenübergaben und betreibt neue Web-Projekte. Als Hobby gibt er „Straelen“ an, er ist Vorsitzender des Vereins Grow-Holt, der förderfähige Projekte von Vereinen, Schule, Kindergarten, Jugend, Kindern oder Bedürftigen unterstützen will.

Wolfram Pott lebt in Münster und ist 57 Jahre alt. Er machte sein Abitur in Osnabrück und studierte Jura. Er war als Rechtsanwalt und als Beigeordneter und Kämmerer in Havixbeck tätig. In der Gemeinde Beelen (Kreis Warendorf) kandierte er 2009 für CDU , SPD und FDP als Bürgermeister. Er verlor gegen die Amtsinhaberin aus Reihen der Freie Wählergemeinschaft Beelen. Seit 2011 arbeitete er in Münster als Rechtsanwalt und engagierte sich in der Politik als Sachkundiger Bürger und in verschiedenen CDU-Organisationen, etwa als Vorsitzender der KPV.