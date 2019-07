Auwel-Holt : CDU: Holter Schüler sollen am Ort bleiben

Auwel-Holt „Kurze Beine, kurze Wege“, der Schulslogan der NRW- Landesregierung ist nach Meinung der Straelener CDU-Fraktion in Straelen längst im Alltag angekommen und schon lange wertgeschätzte und wertvolle Praxis.

„Wir wollen, dass das so bleibt“, schreibt Fraktionsvorsitzende Annemarie Fleuth als Reaktion auf das Vorhaben von Thomas Auler, Leiter der Katharinen-Grundschule, die zweite Klasse aus dem Teilstandort Auwel-Holt zu verlegen. Die CDU erwarte, so die Fraktionsvorsitzende, dass der Schulleiter der Katharinengrundschule die für die betroffenen Familien höchst belastende Situation um die drohende Aufteilung der Klasse 2h vom Holter Standort auf Klassen am Straelener Standort schulintern so löst, dass die Kinder in ihrem gewohnten Lernumfeld bleiben können und der Schulstandort Holt nicht sukzessive in einen Sog gerät, der letztlich zur Auflösung führt.