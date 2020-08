Wahlprogramm vorgestellt : Straelener CDU hat „Lust auf Zukunft“

Straelen Neue Wege gehen die Christdemokraten mit ihrem „Bürgerprogramm“. In der Broschüre gibt’s keine langen Texte und Ausführungen, sondern kurze Anrisse der Ziele für die nächsten Jahre.

Neue Wege geht die CDU Straelen in Sachen Wahlprogramm, das sie selbst „Bürgerprogramm“ nennt. Unter dem Titel „Lust auf Zukunft“ gibt es keine langen Texte, sondern in der Broschüre mit vielen Fotos von Bürgermeisterkandidat Wolfram Pott und den Ratskandidaten der Christdemokraten gibt es kurze Anrisse der Ziele für die nächsten Jahre. Unter der Überschrift „Dafür haben wir uns eingesetzt“ wirft die CDU zudem zu jedem Themenkomplex den Blick zurück auf die Erfolge ihrer Arbeit.

Dass es unter dem Titel „Vereine und Ehrenamt“ losgeht, ist kein Zufall. „Dass Straelen liebens- und lebenswert ist, dafür bilden die Vereine die Keimzelle. Sie können sich sicher sein, dass wir sie schätzen und wissen, dass wir sie brauchen. Und dass wir sie fördern“, so die Fraktionsvorsitzende Annemarie Fleuth. Als Ziele werden definiert: keine Sportstättennutzungsgebühr für Vereine, Kunstrasen für Auwel-Holt und Broekhuysen, die Weiter­entwicklung des Straelener Kulturbüros und die Stärkung „einer Kultur der Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements“. Dabei denkt man an die Einführung einer Ehrenamtskarte. Der zweite Punkt heißt „Dialog“. Da müssen auch wir noch besser werden“, gibt Annemarie Fleuth als Ziel für die neue Fraktion aus: Dinge besser erklären und auch mehr mit den anderen Fraktionen sprechen. Auch Bürgermeisterkandidat Wolfram Pott liegt dieser Punkt besonders am Herzen. Als Verwaltungschef wolle er der Bürgermeister aller Straelener sein. Eines seiner Lieblingsprojekte ist der Schülerhaushalt, bei dem die Jugendlichen selbst im demokratischen Prozess entscheiden, wofür das Geld eingesetzt werden soll.