Das Problem sind die kurzen Fristen : CDU Issum will Löwen-Apotheke retten

Die Löwen-Apotheke ist in Issum an der Gelderner Straße 19, direkt gegenüber der evangelischen Bücherei. Foto: Bianca Mokwa

Issum Nach dem plötzlichen Tod des Eigentümers, Wolfgang Höfert, hatten die Geschwister nur vier Wochen Zeit, um einen Nachfolger zu finden. Die sind jetzt um. Am 31. August schließt die Apotheke.

Die Nachricht sprach sich schnell herum: Die Löwen-Apotheke in Issum schließt zum 31. August. Der traurige Grund steht auf einem Zettel an der Eingangstür: „Nach dem plötzlichen Tod meines Bruders, unserem Chef, ist es mir trotz vieler Bemühungen leider nicht gelungen, in der Kürze der behördlich vorgegebenen Zeit eine Verwaltung beziehungsweise einen Nachfolger für unsere Apotheke zu finden“, schreibt die Schwester des verstorbenen Apothekers Wolfgang Höfert. Die Reaktionen auf Facebook reichen von vielen Beileidsbekundungen über das Versichern, dass man sehr gerne in diese Apotheke gekommen sei und sie vermissen wird bis zu der Nachfrage, ob man nicht doch noch etwas tun könne.

Das dachte sich auch die Issumer CDU. Sie stellte am Sonntag einen Antrag an den Bürgermeister und den Rat mit der Bitte, „dass der Wirtschaftsförderer gegebenenfalls mit Unterstützung des Bürgermeisters schnellstmöglich Gespräche aufnimmt mit dem Ziel, den Standort der Löwen-Apotheke und die damit verbundene Sicherung der Arbeitsplätze zu erreichen“. „Es war uns wichtig, die Verwaltung und den Wirtschaftsförderer zu informieren“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Stemans. „Wenn die Gemeinde dabei helfen kann, die Apotheke zu erhalten, sollte man das auf jeden Fall tun.“ Über erste Zwischenergebnisse würde man sich in der Ratssitzung am 30. August freuen.

„Der Antrag der CDU ist ganz lieb gemeint“, sagt Isabell Heymanns, die Schwester des verstorbenen Apothekers. Sie macht aber auch noch einmal deutlich: So einfach ist das nicht. Ihr Bruder war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Gemeinsam mit ihren Brüdern ist sie erbberechtigt, allerdings gilt, anders als bei Ehepartnern oder Kindern, eine kürzere Frist, um einen Nachfolger zu finden. Die Frist beträt vier Wochen. Die sind am heutigen Mittwoch um. Sie habe also nur vier Wochen Zeit gehabt, einen Verwalter zu finden oder einen Käufer, um die Apotheke weiterführen zu können. Als Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA), die jahrelang an der Seite ihres Bruder gearbeitet hat, hätte sie das selbst nicht tun können. Sie hat in der Kürze der Zeit alle Hebel in Bewegung gesetzt, mit der Apothekerkammer und vielen anderen Gespräche geführt, um den Arbeitsplatz für insgesamt vier PTAs, zwei Pharmazeutische-kaufmännische Assistentinen (PKA), der Putzhilfe und der Fahrerin zu erhalten. Eine Vorbereitung auf diese plötzliche Aufgabe gab es nicht. Ihr Bruder hatte mit 59 Jahren einen Schlaganfall, das war an einem Montag, am Mittwochmorgen sei er gestorben.