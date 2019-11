Wegen Schließung von Filialen : CDU regt gemeinsame Bankfilialen an

Info

Vorreiter Mit gemeinsamen Filialen reagieren Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse auf den Kostendruck in Zeiten von minuszinsen. Noch in diesem Jahr wollen die Partner in Hessen zehn gemeinsame Filialen eröffnen. Weitere 16 solcher „Finanzpunkte“ im Hochtaunuskreis und im Main-Taunus-Kreis sollen bis spätestens Ende 2021 folgen. Man nutzt gemeinsame Räumlichkeiten, bleibt aber Wettbewerber.

Konzept An 17 der 26 Standorte wollen die beiden Institute künftig an jeweils unterschiedlichen, aber festen Tagen in der Woche Service- und Beratungsleistungen anbieten. Im Regelfall sollen an zwei Tagen Volksbank-Mitarbeiter und an zwei anderen Tagen Sparkassen-Mitarbeiter in der Filiale sein. Die Kunden sollen anhand unterschiedlicher Beleuchtung - mal rot für die Sparkasse, mal blau für die Volksbank - erkennen können, welches Institut gerade vertreten ist. An neun Standorten sind gemeinsame Selbstbedienungsstellen geplant.