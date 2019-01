Kommunalpolitik : CDU-Pont will Bürgersteig an der Wenderstraße

Pont Die CDU in Pont hat bei der Stadt Geldern den Bau eines Bürgersteiges an der Wenderstraße beantragt. „Diese Straße führt aus Pont heraus in Richtung Walbeck, hat aber beidseitig keinen Bürgersteig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken