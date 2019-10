Kommunalpolitik in Geldern : CDU: Stadt soll am Sportplatz Pont aufräumen

Pont Für die Ausbesserung und Befestigung der Zuwegung und der Flächen vor dem ehemaligen Tennisheim und zur Umkleidekabine des Sportplatzes in Pont macht sich die örtliche CDU stark. Frank Greshake, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Pont, weist in einem Antrag Bürgermeister Sven Kaiser auf den schlechten Zustand des Bereichs hin.

Der Weg zur Umkleidekabine am Aschenplatz, der Vorplatz und der Wirtschaftsweg vor dem ehemaligen Tennisheim am Bruchweg seien in einem ziemlich ungepflegten Zustand, was in letzter Zeit auch immer wieder zu Problemen bei der Nutzung der Flächen führe.