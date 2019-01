Mangel an Grundstücken: CDU Pont will Baugebiet an der alten Rennbahn

Pont Das Areal „An Eskens“ am Klümpenweg in Pont, bekannt als „alte Rennbahn“, soll nach Vorstellung der Christdemokraten zu Baufläche werden.

Die CDU in Pont schlägt eine Fläche im Ort für ein neues Baugebiet vor: Das Areal „An Eskens“ am Klümpenweg, in Pont bekannt als „alte Rennbahn“. „Wie in anderen Gelderner Ortschaften herrscht in Pont ein gravierender Mangel an Baugrundstücken“, so die Christdemokraten. „Nach der Schließung der letzten Baulücken ist ein Neubau in Pont praktisch unmöglich geworden.“